Semesterstart Das neue Programm der VHS ist da

In der Reihe „Frauen in der Geschichte“ geht es um die großen Herrscherinnen in einer Männerwelt wie Katharina die Große und Elisabeth I. von England. Und Bernhard Leibelt setzt seine humorvolle, anekdotengespickte Bildvortragsreihe „Geschichten aus Stuttgarts Geschichte“ fort.

Testament und Vollmachten Im Bereich Recht informiert die Buchautorin Petra Vetter in zwei Vorträgen über Patientenverfügungen und über Neuerungen bei der General- und Vorsorgevollmacht. Das Erbrecht wird in den Vorträgen „Streit vermeiden beim Erben“ und „Mein selbstgemachtes Testament“ behandelt. Ein weiterer Vortrag widmet sich dem Nachbarrecht.

Auf Tour Die Exkursionen der VHS finden unter Beachtung von Vorsichtsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz statt. Die Ziele reichen von einer Stauferfahrt rund um den Hohenstaufen bis zu einer Tour in die Kultur- und Industriegeschichte der Zollernalb. Eine Exkursion erkundet Stadtperlen an der Donau. Eine Krippenfahrt geht ins Umland von Rottenburg und Hohenzollern. Bei einem Adventsausflug können Groß und Klein mit Eseln auf Wanderschaft gehen. Im neuen Jahr kann man den Winterzauber um Bad Herrenalb erleben.

Viele attraktive Ziele in Stuttgart sind ebenso im Programm, etwa ein automobilhistorischer Rundgang durch Bad Cannstatt. Oder eine Führung durch die Landesausstellung, in der die Kulturgeschichte von 10 000 Jahren Bier und Wein aufgezeigt wird.

Wer „Stuttgart im Untergrund“ bei einer Führung im Nesenbachkanal erleben will, wird ebenso fündig. Ziel sind auch regionale Sehenswürdigkeiten wie die Jagdschlossführung im Kloster Bebenhausen mit einer Führung auf den Spuren König Karls oder ein geschichtenreicher Rundgang durch Heimsheim mit seiner tausendjährigen Stadtgeschichte. Eine Führung in Weil der Stadt widmet sich der Bedeutung und Herkunft von Sprichwörtern und Redensarten.

Beliebt sind auch Betriebsbesichtigungen: So ist die Firma Lewa, die in Leonberg als Weltmarktführer Pumpen produziert, genauso im Programm wie die Bäckerei Trölsch oder die Stuttgarter Markthalle.

Für Verbraucher und Weltenbummler Eigenheimbesitzer überlegen sich derzeit zweimal, wie sie im Winter Heizkosten sparen können. Beim VHS-Vortrag zur energetischen Komplettsanierung in Renningen werden Tipps gegeben, wie das sinnvoll geht.

Im neuen Semester geht es mit den Vorträgen auf die südliche Erdhalbkugel, unter anderem nach Bangladesch und Namibia. In den VHS-Außenstellen begibt man sich mit einer Multivisionsschau nach Teneriffa oder erfährt etwas über die Schlösser und Whisky-Destillerien in den Highlands in Schottland.

Und was sonst noch läuft Die Montagsakademie bietet in sieben Kursen ein breit gefächertes Angebot. Angesichts des Todes der Queen ist der Kurs „Rule Britannia – Großbritannien als imperiale Macht“ besonders aktuell.

Lese-Anregungen für kalte Winterabende gibt es bei einer Vielzahl unterschiedlichster Veranstaltungen im Bereich Literatur. Kreative Kurse, die weit über die Malerei hinaus gehen und psychologische Abende gehören zum bewährten Angebot der VHS.

Da ihre Kochkurse im vergangenen Semester in den meisten Fällen gut besucht waren, hat die VHS das Angebot für das neue Semester um sechs auf 21 Kochkurse aufgestockt, darunter drei Kurse zur veganen Küche. Dinnertipps und Weinverkostungen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Infos und Anmeldung

Das Programmheft

erscheint wegen Papiermangel bei der Druckerei mit etwas Verspätung in der kommenden Woche. Es liegt in der Volkshochschule in der Neuköllner Straße 3, den Rathäusern, Ortschaftsverwaltungen, Banken, Sparkassen, Schreibwarengeschäften und in der Bücherei kostenlos aus. Online ist es auf www.vhs.leonberg.de abrufbar.

Anmeldung

Alle Interessierten können sich via Online-Formular oder schriftlich anmelden. Das Semester beginnt am 26. September.

Die Geschäftsstelle

der VHS ist von Montag bis Mittwoch von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. Telefon 0 71 52 / 30 99 30, Fax 0 71 52 / 30 99 10.