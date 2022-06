Seltene Apfelbaumsorte Ein „Döffinger“ wird verzweifelt gesucht

Reservat für alte Obstsorten

Mit der Obstsortenanlage Häsel besitzt die Stadt Rutesheim etwas ganz Besonderes, es ist ein Reservat für alte Obstsorten, welche nicht gespritzt werden müssen. „Und so soll es auch erhalten bleiben“, sagt Rolf Bäuerle. Der städtische Bauhof hatte seinerzeit das Gelände auf dem renaturierten ehemaligen Schuttablage-Platz vorbereitet, sodass am Pflanztermin, am 14. November 1987, alles parat stand. In jedes Pflanzloch wurde zuvor Humus gegeben, damit die 187 Obstbäume (Äpfel, Birnen, Süßkirschen, Sauerkirschen, Zwetschgen, Renekloden, Mirabellen und Nussbäume) gut gedeihen konnten.