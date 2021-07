Selbsthilfegruppe in Leonberg Vom Leben mit autistischen Kindern

Der weite Weg zur Diagnose

Auch im Fall von Melanie Kürschners Tochter war der Weg zur Diagnose weit. Das Kind hatte Probleme in der Schule, die Beschulbarkeit stand in Frage. Die Mutter trug sich bereits längere Zeit mit der Idee, das Kind könnte eine Erkrankung aus dem Autismusspektrum haben. Doch erst 2019 fanden sie die nötige ärztliche Unterstützung, um eine Diagnose zu erstellen.

Die Diagnose bedeutete für die Familie einerseits Entlastung, weil sie eine Erklärung gibt und die Eltern sich keine Vorwürfe mehr zu machen brauchten. Sie bedeutet aber auch Gewissheit, dass diese Störung nicht behoben werden kann oder von selbst verschwindet.

Melanie Küster will anderen Familien diesen langen Leidensweg zu ersparen. Auch deshalb wollte sie die Elterngruppe in Leonberg zu gründen. Inzwischen hat sie einige betroffene Mütter im Raum Leonberg kennengelernt. Melanie Kürschner wünscht sich: „In der Selbsthilfegruppe sprechen wir miteinander – über uns, über die Stärken und Schwächen unserer Kinder, unsere Belastungen und die Schwierigkeiten mit denen unsere Kinder tagtäglich konfrontiert werden, Hoffnungen und Sehnsüchte.“ Sie ist überzeugt, betroffene Eltern sitzen alle im selben Boot und können vom aktiven Miteinander profitieren.

Gründung steht bevor

Geplant ist das Gründungstreffen am Montag 19. Juli, von 20 Uhr an in Leonberg. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch mobil 01 76 / 53 95 12 26 oder per Email erfolgen an m.kuerschner@kinderschutzbund-leo.de.

Melanie Kürschner wird vom Kontaktbüro Selbsthilfegruppen des Gesundheitsamts Böblingen bei der Gründung der Elterngruppe unterstützt. Interessierte erhalten dort auch weitere Informationen, auch zu anderen Selbsthilfegruppen im Kreis Böblingen.

Das Kontaktbüro Selbsthilfegruppen ist telefonisch erreichbar unter 0 70 31 / 6 63 17 51 oder per Mail an E-Mail selbsthilfebuero@lrabb.de. Es ist beim Gesundheitsamt in Böblingen angedockt.