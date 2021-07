SEK-Einsatz in Leonberg Vater steckt Sohn Pistole in den Mund

Leonberg - Mit dem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei und der Festnahme eines 45-jährigen Mannes ist eine Bedrohungssituation in der Nacht auf Freitag in der Mahdentalstraße in Leonberg geendet. Gegen 1 Uhr hatte sich eine Bekannte eines 17-Jährigen bei der Polizei gemeldet, nachdem dieser ihr berichtet hatte, von seinem Vater nach einer Meinungsverschiedenheit mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Dabei habe er ihm eine Pistole in den Mund gesteckt.