Seit 75 Jahren Dienst am Nächsten Der VdK Leonberg feiert Geburtstag

Leonberg ist einer der größten Kreisverbände im Land

Seit den 1990er-Jahren ist der Sozialverband VdK, wie er sich seit 1994 nennt, eine breit aufgestellte Sozialorganisation. Im Südwesten verfügt der VdK Baden-Württemberg über 35 Servicestellen und 58 hauptamtliche Sozialrechtsreferenten für den Mitgliedersozialrechtsschutz. In den rund 1250 Orts- und Kreisverbänden unterstützt der VdK Menschen mit einer Behinderung, Kranke, Patienten, Senioren, Rentner und Hinterbliebene. Die Mitglieder werden bei sozialrechtlichen Problemen beraten und juristisch bei den Sozialbehörden und auch vor den Sozialgerichten vertreten.

Ein solch aktiver und mitgliederstarker Kreisverband ist auch der von Leonberg. In seine Organisationsform hat die baden-württembergische Kreisreform von 1973 nicht Einzug gehalten – wie in mehreren anderen Kreisverbänden auch. „Wir sind eine starke Gemeinschaft, ja sogar einer der stärksten Kreisverbände im Land, und noch nie kam auch nur die Idee oder das Bedürfnis auf, diesen Kreisverband aufzulösen oder umzustrukturieren“, sagt Otto Koblinger. Er ist Vorsitzender des Kreisverbandes und des VdK-Ortsverbandes Korntal-Münchingen.

VdK leistet rechtlichen Beistand für Mitglieder

Dem Kreisverband gehören auch heute die Ortsverbände der ehemaligen selbstständigen Altkreis-Kommunen Leonberg, Ditzingen, Friolzheim, Gerlingen, Heimsheim, Hemmingen, Höfingen, Korntal-Münchingen, Malmsheim, Merklingen-Münklingen, Mönsheim, Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt, Flacht, Weissach und Wimsheim an. Der Kreisverband Leonberg hat aktuell 3566 Mitglieder. Im Jahr 2021 ist hier die Rekordzahl von 294 neuen Mitgliedern beigetreten.

„Dahinter verbirgt sich allerdings auch, dass die Zahl der Widersprüche und Klagen gegen die sehr restriktiv gehandhabten Sozial-, Renten-, Gesundheitsleistungen sowie Hartz IV durch den VdK für seine Mitglieder in den letzten 15 Jahren sehr stark angestiegen ist“, sagt Otto Koblinger. Der VdK-Ortsverband Leonberg hat etwa 540 Mitglieder und ist für die Kernstadt, Eltingen sowie für Gebersheim und Warmbronn zuständig. Vorsitzender ist Wolfgang Wendorf, seine Stellvertreterin Ingeborg Simon. Höfingen hat einen eigenen Ortsverband.

Bekenntnis zum Frieden in der Satzung verankert

„Gegen Krieg und für den Frieden eintreten ist in unser Satzung fest verankert“, sagt Hans-Otto Staubach aus Leonberg, der Schriftführer des Kreisverbandes und Sprecher des Ortsverbandes. Die Erfahrungen der Gründerinnen und Gründer hätten in dem klaren Bekenntnis gemündet, gegen jede Entfachung neuer Kriege klar Stellung zu nehmen und alle Bemühungen zur Sicherung des Friedens zu unterstützen sowie für die Schaffung eines vereinten Europas einzutreten. „Mit dieser festen Überzeugung denken wir auch im VdK an alle Menschen auf beiden Seiten des Kriegs in der Ukraine“, rückt er den Blick in die Gegenwart.

Der Kreisverband Leonberg und der Ortsverband Leonberg feiern das 75-jährige Jubiläum mit einer gemeinsamen Veranstaltung am Samstag, 17. September, um 16.30 Uhr in der Gäublickhalle Gebersheim. Nach der Begrüßung durch die beiden Vorsitzenden hält der Landesvorsitzende Hans-Josef Hotz einen Rückblick auf 75 Jahre VdK. Es folgt ein geselliger Abend mit den Odeon-Ladys.