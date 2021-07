Seehaus Leonberg Die Justizministerin hat schon eine Kooperationsidee

Leonberg - Vorbeigefahren am Leonberger Seehaus sei sie schon des Öfteren. Jetzt packte Marion Gentges, die neue Justizministerin von Baden-Württemberg, die Gelegenheit am Schopf, um einen Einblick in den Jugendstrafvollzug in freien Formen zu bekommen. Die Einladung hatte sie von Tobias Merckle, dem geschäftsführenden Vorstand des Seehauses bekommen. „Mir war es wichtig, diesen Besuch möglichst rasch abzustatten, weil ich meine Wertschätzung gegenüber Ihrer Arbeit zum Ausdruck bringen möchte“, sagte die 49-jährige CDU-Politikerin, die aus dem Kinzigtal stammt.