Sechs Monate Corona Der Bücherei fehlen die Schüler

Die Bibliothek als Pausenraum

Das betrifft auch die Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums, beide Einrichtungen befinden sich im gleichen Gebäude, und es gibt eine Verbindungstür. „Viele Schüler nutzen normalerweise die Bücherei als zweiten Pausenraum, um zu lernen oder am Laptop zu arbeiten“, sagt Ingrid Züffle. Auch das freie W-Lan werde fleißig genutzt. „Ich denke, da wird es viel Gesprächsstoff geben. Ich bin traurig, dass ich die Schüler dann nicht hier sehe. Aber ich freue mich, wenn sie ein Buch ausleihen“, sagt die Bücherei-Leiterin.

Knapp anderthalb Monate sind die Bibliotheken im Frühjahr geschlossen geblieben. Die Zeit habe man für eine interne Revision genutzt, veraltete Medien aussortiert und viel vorbereitet für eine Software-Umstellung. „Das hat sich dann sogar als Vorteil herausgestellt, weil wir für die eigentliche Umstellung nur zwei Wochen in den Ferien schließen mussten“, sagt Ingrid Züffle. „Wir waren eine der ersten Büchereien, die dann am 30. April wieder geöffnet hat. Anfangs noch mit verkürzten Öffnungszeiten“, berichtet die Leiterin. In den ersten Tagen sei die Resonanz sehr groß gewesen. „Die Leute haben bis auf den Parkplatz raus gestanden.“

Online-Medien sind stärker gefragt

Die eingeschränkte Öffnungszeit sei aber nötig gewesen, um die erhöhten Hygiene-Anforderungen erfüllen zu können. „Wir reinigen alle Medien, die zurückgegeben werden“, erklärt Ingrid Züffle. Andere Büchereien würden die Medien sogar sechs Tage in Quarantäne legen. „Aber da bekämen wir hier ein Platzproblem.“ Die Amtsärztin habe aber ihr Okay gegeben.

Stark zugenommen hat die Ausleihe von E-Medien über die Online-Bibliothek BB. Hier haben sich die kommunalen Büchereien zusammengeschlossen und bieten elektronische Medien wie E-Books, Hörbücher, Musik, Zeitungen und Zeitschriften zum temporären Download an. So stieg die Zahl der Ausleihen von Februar zu März um fast 500 auf knapp 23 000, zum April auf mehr als 26 000. Auch die Zahl der aktiven Nutzer stieg von Februar auf März um mehr als 500 auf 3300.

Puppentheater in die Gäublickhalle verlegt

Mittlerweile sind die Öffnungszeiten wie vor der Pandemie. Auch die Zweigstellen haben wieder geöffnet, hier konnten zwischenzeitlich Medien nur bestellt und dann abgeholt werden. Dies ist aber weiterhin möglich. In Warmbronn und Höfingen dürfen fünf beziehungsweise sechs Personen gleichzeitig rein, in Gebersheim nur zwei. Veranstaltungen wie Vorlesestunden oder das Bilderbuchkino mit Basteln wird es in der Hauptstelle weiterhin nicht geben. Am Sonntag gibt es jedoch einen ersten Versuch mit einem Figurentheater für die Kleinen: „Pumuckl zieht das große Los“, heißt es um 15 Uhr in der Gäublickhalle Gebersheim.