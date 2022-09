Schwimmkurse in Leonberg Die Plätze waren binnen zwei Stunden vergeben

Viele Anfragen bei den Wasserfreunden

Bis zu drei Wochenkurse mit jeweils zehn bis zwölf Kindern boten die Wasserfreunde parallel an. „Als Betreuer hatten wir in jeder Gruppe immer eine Person über 18 Jahre mit einer Trainerlizenz dabei sowie zwei oder drei Assistenzen.“ Etwa hundert Kinder wollten das Seepferdchen machen – geschafft haben es am Ende 80 Prozent. „Wir haben auch viele Anfragen für unsere Schwimmangebote im Verein, viele wollen jetzt die Techniken lernen, darüber freuen wir uns natürlich, doch leider können wir gar nicht so viele aufnehmen, weil unsere Wasserkapazität beschränkt ist“, sagt Vivian Horn. Eine Warteliste gibt es schon gar nicht mehr. „Außerdem dürfen die Gruppen nicht zu groß sein, denn wir haben ja eine hohe Verantwortung für die Kinder.“ Was die Wasserfreunde allerdings weiter händeringend suchen, sind zuverlässige Schwimmkurshelfer- oder -leiter auch für das Babyschwimmen. Zu bieten haben sie ein engagiertes Team, Fortbildungsmöglichkeiten sowie eine „attraktive Stundenvergütung“.