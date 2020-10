Altkreis Leonberg Hallenbäder locken auch zur Corona-Zeit

Ein Grund, das Leonberger Freibad bis in den Oktober hinein geöffnet zu lassen, waren die Besucherzahlen. 650 Badegäste durften sich zeitgleich dort aufhalten. Im Hallenbad werden es nun 100 sein, in den Saunabereich dürfen bis zu 25 Personen. Das ist deutlich mehr, als in den meisten anderen Schwimmbädern im Altkreis möglich ist. So sind es in Gerlingen maximal 27 Badegäste, in Weil der Stadt 26 und in Ditzingen 25. Nur in Münchingen sind es mit 99 Besuchern ebensoviele.