Schwimmen Heimsheim hofft auf Bundesmittel fürs Schwimmbad

Heimsheim - Seit Jahren ist das marode Lehrschwimmbecken an der Ludwig-Uhland-Schule ein Thema in Heimsheim. Schon in zwei Klausurtagungen beschäftigte sich der Gemeinderat mit der möglichen Sanierung und wie diese finanziert werden kann. Bei der Klausurtagung am Samstag präsentierte der Architekt Michael Gruner wieder die Pläne sowie die nötigen Arbeiten, die rund 2,3 Millionen Euro für die Schwimmhalle und die Sporthalle kosten.