Schwimmen Erneute Prüfung für die Wassersportler

Seine Athleten und Athletinnen sind wettkampfmäßig auf württembergischer oder baden-württembergischer Ebene unterwegs. Die 14-jährige Anna Gieseke schwimmt bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und ist Mitglied im Regionalkader. „Selbst für sie haben wir noch keine Trainingsmöglichkeit gefunden“, bedauert Tim Meyer. Vor dem zweiten Lockdown „waren alle richtig fit, und wir haben für die Motivation, da alle Wettkämpfe ausgefallen sind, interne Challenges organisiert.“

Auf dem Trockenen sitzen im wahrsten Sinne des Wortes auch die erfahrenen Master-Schwimmer der SG Glems – eine Startgemeinschaft von insgesamt fünf Vereinen: Schwimmverein Gerlingen, KSG Gerlingen, TSF Ditzingen, TSV Markgröningen und GSV Hemmingen. Das Gros der Leistungssportler trainiert in der Regel im Gerlinger Hallenbad. Nach dem ersten Lockdown war das Bad ab Juni wieder geöffnet. „Eingeteilt in Gruppen mit maximal 20 Leuten inklusive ein Betreuer durften wir trainieren, das hat gut geklappt, auch mit dem Abstand, und alle haben wieder die Bewegung im Wasser genossen“, sagt die in Leonberg wohnhafte Dascha Haan, die auf internationaler Ebene schon unzählige Titel in ihrer jeweiligen Altersklasse gewonnen hat.

Die großen Wettkämpfe in diesem Jahr wurden alle abgesagt. Die SG Glems wollte im Mai mit zehn Senioren-Schwimmern zur Europameisterschaft nach Budapest. Die Flüge waren schon gebucht, auch eine gemeinsame Unterkunft. Ebenfalls gestrichen: die Deutschen Meisterschaften auf der langen und kurzen Bahn, so auch die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Masters. Für die jüngeren Schwimmer in der Leistungsgruppe plante die SG Glems zumindest kleinere interne Wettkämpfe – die ursprünglich erlaubt waren.

Doch ab dem 1. November war mit dem zweiten Lockdown alles vorbei. Dascha Haan: „Jetzt trainiert jeder individuell für sich, laufen, radfahren oder sonstiges, Videochat alle zwei Wochen, um sich wenigstens am Bildschirm zu sehen.“