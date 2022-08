Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Leonberg am frühen Donnerstagabend ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war gegen 17 Uhr ein 53 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der A 8 in Richtung München unterwegs, als an seinem Fahrzeug ein Reifen platzte.