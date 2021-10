Schwerpunkt Leonberg Corona-Kontrollen in der Gastronomie

Insgesamt haben die Kontrolleure zehn Verstöße festgestellt. In drei Fällen ist die Kontaktdatenerfassung nicht oder nur unzureichend erfolgt. In sieben Fällen konnte das Hygienekonzept nicht vorgelegt werden. In zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Anhand einer groben Schätzung kann von insgesamt etwa 1000 Euro an Bußgeldern ausgegangen werden. Die Höhe der Bußgelder orientiert sich grundsätzlich am Bußgeldkatalog, aber es werden zusätzlich auch die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt.