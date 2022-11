Zeitgleich überquerten eine 79 Jahre alte Frau und ein 83 Jahre alter Mann die Fußgängerfurt am Kreisverkehr in der Ditzinger Straße. Dabei erfasste der Peugeot die beiden Personen frontal, als das Fahrzeug den Kreisverkehr gerade verließ. Sowohl die Frau als auch der Mann kamen nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser. Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.