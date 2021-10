Schwerer Unfall zwischen Renningen und Weil der Stadt Mercedes und VW kollidieren

Weil der Stadt/Renningen - Zu einem schweren Unfall mit mehreren teil schwer verletzten Personen ist es am frühen Sonntagnachmittag auf der B 295 zwischen Weil der Stadt und Renningen, konkret zwischen der Ausfahrt Ihinger Hof und Weil der Stadt gekommen. Kurz nach 13 Uhr geriet eine 57-Jährige mit ihrem VW Passat aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Unfallverursacherin, deren 56-jähriger Beifahrer sowie die 30-jährige Beifahrerin des Mercedes leichte Verletzungen zu. Der 40-jährige Mercedes-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr Renningen, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrleuten im Einsatz war, befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße war bsi 16 Uhr voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.