Rutesheim - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der A 8 bei Rutesheim ist eine 25-Jährige schwer verletzt worden. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr musste sie aus ihrem Auto befreien. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.