Zwei Jugendliche werden sich wegen schweren Raubs verantworten müssen, nachdem sie am Donnerstagnachmittag einen 16-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm so mehrere Wertsachen abgenommen haben. Unter dem Vorwand, sich mit dem 16-Jährigen aussprechen zu wollen, hat einer der beiden Tatverdächtige – ein ebenfalls 16-Jähriger – das Opfer gegen 16.15 Uhr zur Eisengriffhütte in Rutesheim gelockt. Dort angekommen, hätten ihn allerdings fünf Personen erwartet, heißt es im Polizeibericht.