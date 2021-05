Kepler-Chorverband Noch ist der Mitgliederschwund gering

„Leonberg singt“ am 3. Oktober sei trotz Corona ein Erfolg gewesen und werde in diesem Jahr wieder auf dem Leonberger Marktplatz stattfinden. Geplant sind auch Auftritte beim 10. Strohländle im August/September. Ideen für einen Neustart haben beide Verbandschorleiter parat, so auch für das bevorstehende 75-jährige Kepler-Chorverbandsjubiläum 2022, das in Verbindung mit dem 450. Geburtstag Johannes Keplers stehen soll.