Brutale Tat in Leonberg: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter einen 30-Jährigen beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Leonberg verprügelt. Gegen 2.40 Uhr war das Opfer des Übergriffs in der S-Bahn der Linie S6 von Stuttgart in Richtung Weil der Stadt unterwegs.