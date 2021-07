Schwarzarbeitsfall in Weil der Stadt Keine Razzia bei Bauinnung

Der stellvertretende Obermeister der Bauinnung, Maik Waidelich, sieht sich nach unzutreffenden Verdächtigungen im Netz nun zu einer öffentlichen Klarstellung gezwungen. In Weil der Stadt gehören laut Waidelich drei Baufirmen – die Bauunternehmung Bruno Lechler, die Firma Gottlob Stäbler GmbH und die Firma Waidelich GmbH – zur Innung. „Bei keiner dieser Baufirmen fand die besagte Kontrollaktion statt. Ausdrücklich möchte ich in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass sich unsere Mitgliedsbetriebe an die gesetzlichen Vorgaben halten und auch keine illegale Ausländerbeschäftigung in ihrem Unternehmen zulassen.“