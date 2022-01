„Schwätz raus“ steht in den Startlöchern Mit schwäbischem Humor gegen Corona

Doch unterkriegen lassen will sich die Truppe nicht und hat schon Pläne für dieses Jahr. Seit November wird wieder geprobt. „Alle Hallentermine für dieses Jahr sind reserviert, und wir drücken ganz fest die Daumen, dass alles gut gehen wird“, sagt Keller. Er hat ein Appell an die Besucher: „Wir Spieler sind alle geimpft, teilweise auch schon zum dritten Mal. Daher unsere dringende Bitte an alle Nichtgeimpften: ,Lassen Sie sich impfen! Sie schützen nicht nur sich selbst, sondern auch Ihr gesamtes Umfeld. Und dann können auch Sie dieses Jahr bei uns Gast sein’“, spricht er für die gesamte Truppe von „Schwätz raus“.