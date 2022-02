Schwäbischer Albverein Leonberger Wanderer stellen Programm vor

„Wir haben die wanderfreie Zeit im Jahr 2021 rege genutzt, um die im Jahr 2022 anstehende Wahl, bei der es aus Altersgründen viele Wechsel geben wird, so zustande zu bringen, dass alle Personen, die quasi in Ruhestand gehen, ersetzt werden können“, sagt Cornelia Hermann. Das sei gelungen und damit stünden die Chancen gut, dass die nächsten vier Jahre der Ortsgruppe gesichert sind. „Nichtsdestotrotz benötigen wir nach wie vor Verstärkung in Vorstand und Ausschuss sowie natürlich viele neue Mitglieder“, so Cornelia Hermann. Vor allem im dreiköpfigen Vorstandsteam stehen große Veränderungen an, denn nur Cornelia Hermann stellt sich als Sprecherin wieder zur Wahl. Hartmut Maier und Helmut Uebel scheiden aus Altersgründen aus. Aus dem Trio soll ein Duo werden, wenn Brigitte Brosch die Zustimmung der Versammlung bekommt.