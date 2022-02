Schulzentrum in Rutesheim Der Fahrradparkturm wird abgebaut

„Sie haben angefragt, ob eine Demontage und Montage an einem anderen Standort grundsätzlich möglich wäre“, sagte Martin Killinger den Stadträten. Eine Demontage und Montage sei möglich, allerdings mit hohen Kosten verbunden. Das System werde heute so nicht mehr montiert. Die Software und die gesamte Elektronik, der Schaltschrank, der Übergabebereich mit technischem Equipment müssten auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Eine neue Greiftechnik für den Transport der Fahrräder und Kameras auf dem Hubschlitten kämen hinzu. Zusätzlich müsste das Dach erneuert und Montagekleinmaterial eingesetzt werden.

Zu hohe Kosten

„Ohne genau kalkuliert zu haben, liegen wir hier geschätzt bei rund 600 000 Euro brutto ohne Demontage und Transport an den neuen Standort. Eine Neuanlage kostet heute 775 000 Euro“, teilt die Firma der Stadt mit. Die winkt ab, und so wird Wöhr den Bikesafe nun in den Osterferien abbauen.

Angesichts der Tatsache, dass von den rund 2200 Schülerinnen und Schüler im örtlichen Schulzentrum bis zu einem Viertel mit dem Rad zum Unterricht kommt, manche auch aus Flacht, Perouse und Silberberg, sind Abstellmöglichkeiten hier wichtig. „Die Stadt wird weiterhin alles dafür tun, das Radeln zu unterstützen und den Schülern und Lehrkräften überdachte Fahrrad-Abstellplätze in ausreichender großer Zahl anzubieten“, sagt Martin Killinger, der sich stark für die Belange der Radler in der Stadt engagiert. Die Rad-Abstellanlage im Schulzentrum mit aktuell überdachten 288 Stellplätzen wird in Kürze um weitere 48 erweitert.