Schulweg in Renningen Die Jahnstraße kommt nicht zur Ruhe

An der Jahnstraße befindet sich einer der beiden Zugänge zum Renninger Schulzentrum, außerdem die Mediathek und das Bürgerhaus. Durchgangsverkehr und wildparkende Eltern, die ihre Kinder an der Schule absetzen oder abholen, bilden eine Gefahr für andere, die sich auf dem Schulweg befinden. Aus diesem Grund wurde Anfang 2018 die Einrichtung eines Zebrastreifens beschlossen. Eigentlich ist ein Fußgängerüberweg in einer 30er-Zone und bei verhältnismäßig niedrigem Verkehrsaufkommen nicht üblich. Die Polizei erkannte die Ausnahmesituation an diesem Standort aber an. Seit 2020 ist der Zebrastreifen fertig.