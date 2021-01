Schulsozialarbeit in Weil der Stadt Beobachten und Vertrauen sind wichtig

Foto: factum

Ein Gesprächsraum, der die Grundlage dafür ist, dass sich Schüler mit ihren Problemen öffnen, so wie jene junge Frau, die sich ritzt. „Denn normalerweise zeigt man so was nicht einem Erwachsenen“, sagt Ute Bayer. Sie betont, dass selbstverletzendes Verhalten keine psychische Krankheit ist, dafür aber hochansteckend unter Jugendlichen, weshalb wir in diesem Text nicht auf alle Details eingehen.

20 bis 30 Prozent der Jugendlichen probieren das zumindest einmal aus. „Das ist eine sehr hohe Zahl“, sagt auch Susanne Künschner, die beim „Verein für Jugendhilfe“ für den nördlichen Kreis Böblingen zuständig ist. Bei diesem Verein sind viele Jugend-Sozialarbeiter im Kreis Böblingen angestellt. „Es ist enorm wichtig, dass unsere Schulsozialarbeiter und auch die Lehrer mit diesem Thema kompetent umgehen.“ Susanne Künschner lobt die Weiler Schulsozialarbeiter um Ute Bayer dafür , dass sie sich mit der Tagung fachliches Know-how geholt haben. „Das finde ich großartig, denn die Teilnehmer können das Wissen weitervermitteln und in die Lehrerschaft Inputs geben.“

„Es zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten“

Beim Ritzen können Narben entstehen, tiefe Wunden bis hin zur Blutvergiftung. „Das zieht sich auch durch alle gesellschaftlichen Schichten“, hat Bayer festgestellt. Es sei also nicht so, dass ein solches Verhalten sich bei Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen häuft. Die Prävention ist deshalb ganz wichtig. Ute Bayer macht mit den Klassen an der Realschule ein soziales Kompetenztraining, bei dem die Schüler lernen, als Klasse zusammenzuwachsen, zu kommunizieren, zu kooperieren. „Alles, was für das Klassenklima förderlich ist, hilft bei der Vorsorge“, ist Ute Bayer überzeugt.

Wichtig sei dann, aufmerksam zu sein, die Schüler zu beobachten. Hinweise können sein, wenn Schüler häufig nicht erklärbare Schrammen oder Narben haben, unpassende Kleidung tragen, um Wunden zu verdecken oder ungewöhnlich viel Zeit auf der Toilette verbringen. Hochansteckend ist das Verhalten, weil es ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schafft oder eine Reaktion der Erwachsenenwelt provoziert, hat die Therapeutin Rebecca Brown herausgefunden.

Wenn es dann aber passiert ist, muss die Schulsozialarbeiterin handeln. „Ich versuche zu verstehen, was dahinter steckt, warum die Schülerin oder der Schüler so gehandelt hat“, sagt sie. Ist es Leistungsstress? Ist es Liebeskummer? Mobbing? Oder ein Todesfall? „Fast alle sagen dann: Das baut Druck ab.“

„Ich lasse mir die Verletzungen immer zeigen“

Das deckt sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Rebecca Brown. Die Jugendlichen versuchen durch selbstverletzendes Verhalten, Stress und Druck abzubauen. Konflikte spielen eine Rolle, Stress in der Schule, Mobbing ist ein großes Problem. Die Neurobiologie bestätigt, dass Schmerz als Erleichterung und damit als positiv wahrgenommen wird.

„Ich lasse mir die Verletzungen immer zeigen“, berichtet Bayer. In einem Fall sei es so heftig gewesen, dass der Notarzt helfen mussten. Die Schulsozialarbeiterin macht auch Grenzen ihrer Arbeit deutlich. Sie ist keine Therapeutin, sie behandelt nicht: „Ich versuche, Vertrauen zu gewinnen.“ Rebecca Brown von der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiatrie nennt das eine „respektvolle Neugier“. Wichtig sei es für die Erwachsenen, nicht geschockt zu reagieren und kein Urteil zu fällen, sondern die Jugendlichen zu akzeptieren.

„Und ich versuche, einzuschätzen, wen wir mit ins Boot holen müssen“, ergänzt Ute Bayer. Das ist eine ständige Gratwanderung, auch zwischen ihrer Schweigepflicht und der Notwendigkeit, die Eltern einzubeziehen. „Meine Erfahrung zeigt aber, dass man mit Kindern offen sprechen kann – wenn man ihnen zum Beispiel sagt, warum es gut ist, dass die Eltern Bescheid wissen.“