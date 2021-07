Ackerdemie in Weissach Frisches aus dem Beet

Was steckt hinter der „Ackerdemie“?

Rimmelspacher ist einer der fünf Lehrer, die sich in Weissach für das Projekt „Ackerdemie“ engagieren. Eine erste und eine fünfte Klasse nehmen daran teil, übergreifend von Grund- zur Gemeinschaftsschule. Ackerdemie e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und unterstützt Schulen und Kitas dabei, Kindern zu erklären, woher unser Gemüse kommt, was hierzulande alles wächst, wie und wann es gepflanzt und wie es gepflegt wird. Und das vor Ort, in Gummistiefeln und mit der Schaufel in der Hand. Mehr als 3000 Kinder ackern im Südwesten bereits mit. Der Verein ist bundesweit aktiv.