Schulessen in Gerlingen Gerlinger Gemeinderat will eine neue Mensa

Es wird mit einer Nachfrage von rund 400 Essen gerechnet

Dabei steigt die Nachfrage, so erklärte am Mittwoch vor dem Gerlinger Gemeinderat Jugendamtsleiter Stefan Fritzsche, absehbar noch weiter: Denn auch die Schüler der Klassen 5 und 6 werden demnach künftig häufiger als bisher Mittagessen benötigen. Gründe dafür seien der zu erwartende Ausbau an Nachmittagsangeboten auch an weiterführenden Schulen sowie die generell steigenden Schülerzahlen. „Wir gehen davon aus, dass im gesamten Schulzentrum künftig eine Nachfrage von rund 400 Essen besteht“, erklärte Fritzsche. Das sind 25 Prozent aller Schüler. Wo diese vielen Schüler künftig verköstigt werden sollen, steht nun fest: Einstimmig hat sich am Mittwoch der Gerlinger Gemeinderat dafür ausgesprochen, wegen des nun qua Gesetz entstehenden Zeitdrucks sofort in die Planungen für eine neue Mensa einzusteigen. Bemerkenswert dabei: Noch im Jahr 2018 hatte das Gremium die Planungen für eine Mensa im Schulzentrum gekippt. Sie war im Zuge der Sanierung des neuen Realschulbaus eigentlich vorgesehen. Doch zum einen hatte damals eine – inzwischen im Gemeinderat hoch umstrittene –Umfrage des Jugendgemeinderats ergeben, dass die Nachfrage nach Mittagessen geringer sei als zunächst angenommen. Zum anderen waren mit fast zehn Millionen Euro die prognostizierten Baukosten für die Mensa aus dem Ruder gelaufen. In der Folge wollte man die Entscheidung auf die Zeit nach Fertigstellung der Realschule vertagen.