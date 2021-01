Schulen in Leonberg und Rutesheim Vom kleinen Aussetzer bis zum Totalausfall

„Wir haben für alle Lernpakete zusammengestellt, die die Eltern am Samstag in der Schule abholen konnten“, erklärt die Rektorin. Man habe den Eltern das Ausdrucken und Kopieren ersparen wollen. Dann, so war es zumindest geplant, hätte der Unterricht am Montag als Videokonferenz stattgefunden. Übertragen auf der „Schulcloud“. „Diese Plattform hat die Stadt Leonberg für viele Schulen eingekauft“, berichtet Bantlin-Wildt. Die Pestalozzischule nutzt sie seit dem Herbst.