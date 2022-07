Schule in Hirschlanden Ein Garten für Schüler, Insekten und Erwachsene

Sehr viel Arbeit steckt im Insektengarten am Rand des Campus der Theodor-Heuglin-Schule im Ditzinger Teilort Hirschlanden. Den Boden für die Aussaat vorbereiten, später gießen – auch während des Unterrichts. Die Fünftklässler haben viele Monate daran gearbeitet, einen Insektengarten am Rand ihres neuen Schulcampus zu errichten. Mit finanzieller und tatkräftiger Unterstützung der Stadt entstand in mehreren Teams ein Kleinod für die Insektenwelt, das dieser Tage bunt blüht. Ein vielstimmiges „Ja“ der Schüler ist die Antwort auf die Frage, ob sich denn letztlich alle Mühen gelohnt hätten.