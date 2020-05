Schule Die Reifeprüfung im Zeitalter von Corona

Schule - Portugiesisch, Italienisch und Spanisch: Das sind die Fächer, mit denen das Abitur in dieser Woche begonnen hat, fast einen Monat später als vorgesehen. „Diese Prüfungsfächer haben wir nicht, also beginnt das Abitur für uns und die meisten Gymnasien am Mittwoch mit dem Fach Deutsch“, sagt Reinhart Gronbach, Leiter des Sachsenheimer Lichtenstern-Gymnasiums. Fast 50 000 Schüler in Baden-Württemberg machen dann am Mittwoch die Prüfung in Deutsch – das ist Pflicht, ob in einem der allgemeinbildenden Gymnasien im Kreis oder in den beruflichen Gymnasien in Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg.