Schülerwettbewerb des Landtags Sabine Kurtz will die Jugend für Politik interessieren

Der Wettbewerb hat eine bewegte Geschichte. In den 50er Jahren trat die Jugend in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Politiker und Politikerinnen im Jahr 1957 Jugendliche auch für ein politisches Engagement in der Demokratie ansprechen wollten. Am 6. März 1957 wurde im baden-württembergischen Landtag einstimmig der interfraktionelle Antrag auf Errichtung eines politischen Schülerwettbewerbs angenommen. Der startete als „Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung“ und dafür wurde im Haushalt ein Betrag von 12 000 Mark bereitgestellt.