Umzug an neuen Standort ist zu teuer

Die vergangenen Jahre haben bei der Stadt und den Erbauern zu der Erkenntnis geführt, dass ein Schulzentrum, an dem die meisten auf den letzten Drücker eintrudeln, nicht der ideale Standort ist. Für viele war ein Zeitfenster von rund einer Minute, um das Fahrrad abzustellen, eine Ewigkeit. Stattdessen banden sie ihren Drahtesel lieber an einen der vielen Fahrradständer im Umfeld an.