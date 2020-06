Scholpp in Leonberg Die roten Riesen haben ein neues Zuhause

Seit einiger Zeit macht von der Autobahn her ein neues knallrotes Wahrzeichen auf das Gewerbegebiet am Längenbühl aufmerksam: ein zwölf Meter hoher und 26 Meter langer Portalkran. 25 Tonnen Traglast bringt der gigantische Portalkran des italienischen Herstellers Omis mit. Den nutzt das Unternehmen als Hofkran am neuen Standort. Er nimmt dem Team beim Be- und Entladen der Transporter im wahrsten Sinne des Wortes jede Menge „Last“ ab.