Schöckinger Initiative pro Klimaschutz Eine Initiative kehrt vor der eigenen Tür

Ursprünglich plante die Initiative Wettbewerbe, bei denen Teams aus Vereinen andere herausfordern – und so weitere Teilnehmer mobilisieren. Die erste Aufgabe zum Thema Wohnen war, bei sich daheim zwei Wochen lang die Temperatur zu senken und Strom zu sparen. Die Initiative erlebte eine „herbe Enttäuschung“, erinnert sich Halici: Weniger Menschen als erwartet meldeten sich an. Ein Wettbewerb, der neben Gewinnern Verlierer hervorbringt, schreckt ab. Und noch etwas lernte Halici: „Verzicht kommt auch nicht gut an.“ Die Leute seien zwar „vielfältig interessiert“, wollten aber Spaß haben. So feilen die „sehr humorigen Leute“, aus denen die Initiative besteht, stets an der Formulierung ihrer Aktionen. „Wir heben das Positive hervor und erläutern den Teilnehmern, dass sie was davon haben.“ Gleichwohl wolle man niemandem Sand in die Augen streuen.