Falsche Beamte und Schockanrufen

Neben der altbekannten Masche des angeblichen Polizeibeamten, der von der Festnahme einer Einbrecherbande berichtet und Bargeld und Wertgegenstände des Angerufenen in Sicherheit bringen möchte, werden potenzielle Opfer momentan vermehrt mit dem sogenannten „Schockanruf“ konfrontiert. Hier meldet sich zunächst ein weinendes vermeintliches Familienmitglied am Telefon und gibt an, einen schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Danach übernimmt ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch, der in Absprache mit einem „Staatsanwalt“ eine Kaution fordert, damit das Familienmitglied wieder nach Hause darf.