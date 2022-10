Auf eine besonders perfide Art und Weise haben unbekannte Täter am Dienstagmittag eine ältere Frau aus Weil der Stadt (Kreis Böblingen) massiv geschädigt – sowohl materiell, wie auch emotional. Ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, erklärte ein Anrufer der geschockten Frau. Die Tochter sei nun in Haft. Für ihre Freilassung sei eine Kaution in Höhe von 20 000 bis 30 000 Euro erforderlich.