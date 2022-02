Falscher Neffe und falscher Polizeibeamter

Am Telefon hatte sich ein Mann als der Neffe des 83-Jährigen ausgegeben, der unter Tränen von einem Unfall mit tödlichen Ausgang berichtete, den er vorgeblich verursacht habe. Bevor der Angerufene bei seinem angeblichen Neffen nachhaken konnte, übernahm ein vermeintlicher Polizeibeamter das Gespräch. Der zweite Anrufer behauptete ebenfalls eindringlich, dass der Neffe in Untersuchungshaft müsse, weil er an dem Unfall schuld sei. Das könne nur durch das Zahlen einer Kaution in Höhe von 28 000 Euro verhindert werden.