Schnittkurs in Leonberg Die Kunst, den Baum kompakt zu halten

Diesmal wartet einiges an Arbeit auf ihn und die Kursteilnehmer. Die Apfelbäume auf einem Gartengrundstück auf dem Schumisberg sind vermutlich mindestens seit zehn Jahren nicht mehr geschnitten worden. Jetzt haben sie viele abgetragene Fruchtäste und senkrecht nach oben stehende so genannte „Wasserschosser“, deren Stamm bereits einen Durchmesser von fünf Zentimetern erreicht hat. „Wer einen solchen Altbaum sanieren will, braucht Zeit, mindestens zwei bis drei Jahre“, erklärt der Fachmann. Um den Baum zu erhalten, ist es das Ziel, mehr Licht in die Krone zu bringen und den Baum insgesamt kompakt zu halten.

Misteln gefährden die Obstbäume

Was die Sanierung erschwert: Der Baum ist von Misteln durchzogen. Der Kuss unter dem Mistelzweig verheißt Glück und ewige Liebe, und auch für medizinische Zwecke wird die Mistel genutzt. Für den Baum kann sie aber das Ende bedeuten. Die Mistel ist ein Halbschmarotzer, der dem Baum nach und nach Nährstoffe und Wasser entzieht. „Erster wichtigster Schritt ist bei diesem Baum also, die Misteln zu entfernen“, erklärt Christian Wieland. Doch das ist nicht so einfach, denn nur die Misteln abzuschneiden hilft nicht viel, sie wachsen wieder nach. „Der ganze Ast auf dem die Mistel sitzt muss weg“. So wird der Baum gleich um einige dicke Äste erleichtert.

Doch maximal 20 bis 30 Prozent der Äste dürfen überhaupt auf einmal weggeschnitten werden, und auf dem Boden häuft sich schon jetzt eine stattliche Menge Holz. „Wir können jetzt nur noch zwei bis drei der stärkeren Wasserschosser entfernen, also Triebe, die steil nach oben wachsen. Im nächsten Jahr muss man dann weiter an dem Baum arbeiten.“

Und für den Baumschnitt auf dem Stückle hat der OGWV auch eine Lösung. Siegfried Burret aus Wüstenrot-Maienfels führt im Anschluss an den Schnittkurs vor, wie mit einem so genannten Kon-Tiki-Ofen der Astschnitt umweltschonend verbrannt werden kann. Mit der durch Pyrolyse – also durch extreme Hitze – entstehenden Pflanzenkohle kann später der Boden verbessert werden.