Schnelltests in Renningen Hier wird im Vorbeifahren getestet

Renningen - Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Süd in Renningen (Weil der Städter Straße 47) eröffnet heute, 4. Juni, ein sogenanntes Drive-Thru Schnelltestzentrum. Der Betreiber, die ViaMed GmbH, bietet hier Antigen-Schnelltests im Vorbeifahren an, das Testergebnis kommt per E-Mail.