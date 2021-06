Schnelltests in Renningen Autoscheibe runter und Stäbchen in die Nase

Die Renninger haben auf das Angebot anscheinend nur gewartet: „Das habe ich bisher noch nicht erlebt“, erzählt Thorsten Pilgrim erstaunt. Am Freitag wurde zwischen 8 und 11 Uhr zum ersten Mal getestet. „Wir waren voll ausgebucht.“ 150 hatten sich angemeldet, 50 kamen noch ohne Anmeldung dazu. Wenn der Andrang so hoch bleibt, könnten die Öffnungszeiten künftig noch erweitert werden, sagt Thorsten Pilgrim. Aktuell ist die Teststelle montags, dienstags, freitags und samstags immer vormittags ab 8 Uhr geöffnet, am Samstag sogar bis 14 Uhr, am Freitag außerdem zwischen 16 und 19 Uhr.