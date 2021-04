Schnelltests für Kinder rund um Leonberg Landkreis lässt modellhaft in 26 Kitas testen

Tests für Krippen- und Kindergartenkinder

Die Gemeinde Weissach hat die Krippe und den Kindergarten Brunnenstraße in Flacht gemeldet, um sowohl Krippen- als auch Kindergartenkinder zu testen. Das Fachpersonal wird derzeit geschult, um „Lutsch-Test“ oder „Nasen-Test“ vornehmen und Eltern anleiten zu können. Es wird davon ausgegangen, dass vom kommenden Mittwoch an wöchentlich mittwochs und freitags getestet wird. „Die ersten Rückmeldungen der Eltern zeigen eine hohe Bereitschaft“, sagt die Gemeindesprecherin Stefanie Ruoff. Im Kindergartenbereich nehmen 49 von aktuell 52 Kindern und in der Krippe 12 von 15 Kindern am Modellprojekt teil.

Ein gesondertes Modell läuft am Montag, 12. April, in Renningen an. Die Stadt beteiligt sich mit den 125 Kindern der Kita Geranienweg in Malmsheim. „Gleichzeitig bieten wir eine kostenlose und freiwillige Testung für alle Krippen- und Kindergartenkinder an“, erläutert Daniel Dreßen, der Leiter der Abteilung Kinder und Familie. Dieses Angebot gilt für die anderen 790 Kinder der Stadt. Dafür hat Renningen inzwischen 2500 Tests beschafft. Diese werden am Freitag an die Eltern verteilt, die die Tests vornehmen. „Der maximale Nutzen daraus ist, dass positiv getestete Kinder am Montag die Kita gar nicht betreten“, sagt Dreßen.

Schafhausener Kita ist jetzt auch dabei

Die Kita Wirbelwind in Schafhausen ist bisher die einzige der neun städtischen und zwei kirchlichen Kitas sowie des Waldkindergartens in Weil der Stadt, in der nicht schon seit drei Wochen getestet wird. Sie wird deshalb an dem Modellversuch des Landkreises mit 100 Kindern teilnehmen. Am 14. April geht es los. Getestet wird montags und mittwochs.

Das Projekt soll drei Wochen laufen. Unter anderem soll auch erprobt werden, welcher Test sich am besten eignet. Noch nicht geklärt ist die Finanzierung. Das Projekt kostet 40 000 Euro, der Landkreis geht in Vorleistung.