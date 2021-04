Schnelltests an Ostern Hier sind noch Termine möglich

Die Termine der Sonnen-Apotheke für Gründonnerstag in der Johanneskirche sind ebenso ausgebucht. Auch hier muss vorab im Internet reserviert werden. Hier gibt es erst am Dienstag, 6. April, wieder freie Plätze. Auch das Drive-in-Testzentrum bei der Firma Lanz im Gewerbegebiet Schertlenswald ist stark nachgefragt. Aktuell gibt es erst wieder vom 9. April an Termine, buchbar im Internet. Getestet wird hier wochentags von 11 bis 12 Uhr mit Termin.

Nächste Woche in Mönsheim und Wimsheim

Die Teststelle in Renningen hat in der vergangenen Woche eröffnet. Von Donnerstag bis Samstag gibt es vom DRK angeleitete Selbsttests: donnerstags von 17 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Die nächsten freien Termine gibt es erst ab 22. April, buchbar im Internet.

Der Testtermin in der Turn- und Festhalle Friolzheim am Karsamstag ist bereits ausgebucht. Die nächsten Möglichkeiten sind am Freitag, 9. April, von 10 bis 13 Uhr im Mönsheimer DRLG-Vereinsraum im alten Freibadgebäude sowie einen Tag später von 9 bis 11 Uhr in der Hagenschießhalle in Wimsheim. Termine sind im Internet buchbar.