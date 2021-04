Schnelltests an Leonberger Schulen Seit Corona in Dauer-Habachtstellung

Hygiene-Vorgaben, Masken, Abstand

Dieser Schritt bedeute auch gleichzeitig, „immer wieder zu mahnen und darauf aufmerksam zu machen, dass die Hygiene-Vorgaben und vor allem auch der Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden“, sagt die Schulleiterin. Das tragen einer medizinischen Maske ist im gesamten Schulgebäude Pflicht, nur im Pausenhof dürfen die Schüler diese bei ausreichendem Abstand auch mal abnehmen. Bewusst verkürzt wurde die Mittagspause, um Kontakte möglichst gering zu halten.

Die Herausforderung sei laut Heyn gewesen, den Wechselunterricht in zwei Gruppen zu koordinieren, dabei auch Geschwister, die zusammen an der Schule sind, so einzuteilen, dass sie denselben Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling haben. Nur noch im Fernunterricht befindet sich die Jahrgangsstufe 2, die im Mai mit den Abiturprüfungen startet und nicht Gefahr laufen möchte, im Falle eines positiven Falles in Quarantäne zu müssen.

Für Sandra Heyn ist es zur Gewohnheit geworden, jeden Abend die neuesten Corona-Nachrichten auf der App ihres Handys abzurufen. Vor allem studiert sie die aktuellen Inzidenz-Werte in der Region. Dann weiß sie, wie viele Menschen sich pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Corona angesteckt haben. Ist diese Zahl an drei aufeinander folgenden Tagen über 200, muss sie handeln und wieder Fernunterricht anordnen.

Gutes Hygienekonzept an der Pestalozzischule

Beate Bantlin-Wildt, die Rektorin der Pestalozzischule in Leonberg – früher Förderschule, heute Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ) – hofft, dass die Schulen so lange wie möglich geöffnet bleiben. „Das ist so wichtig für die Kinder und wir haben ein gutes Hygienekonzept, sodass ein Präsenzunterricht im Wechselbetrieb machbar ist“, sagt Bantlin-Wildt.

105 Schülerinnen und Schüler besuchen die Lerneinrichtung in der Bahnhofstraße, vor Ostern war abwechselnd rund die Hälfte im Präsenzunterricht, die andere Hälfte mit einem Aufgabenpaket zu Hause. Zeitweise herrschte gar Ausnahmezustand: Weil ein Grundschulkind die britische Corona-Variante hatte, mussten drei Grundschulklassen, insgesamt 30 Kinder, gleichzeitig in Quarantäne. Beate Bantlin-Wildt begrüßt die Masken- und die Schnelltest-Pflicht. „Wobei die Tests zweimal pro Woche ein sehr großer Zeitaufwand sind, die Grundschulkinder kann man das noch nicht alleine machen lassen“, sagt sie.

In einem separaten Testraum kommen die Kinder nacheinander in Siebener-Gruppen. Bis alle fertig sind, dauert das gute fünf Stunden. Damit die Lehrkräfte nicht im Unterricht und für die Notbetreuung ausfallen, hat die Rektorin über das den Schulen zustehende Corona-Budget eine Medizinstudentin auf Honorarbasis mit ins Boot geholt. Zunächst bis zu den Pfingstferien.

ie Pläne der Schulen müssen ständig geändert werden

„Seit Corona sind wir in Dauer-Habachtstellung, ständig gibt es neue Bestimmungen und Verordnungen, ständig müssen die Pläne geändert werden“, sagt Bantlin-Wildt. Erschwerend komme hinzu, dass die Präsenzpflicht für Schüler ausgesetzt sei. „Kompliziert wird es, wenn sich Eltern kurzfristig entscheiden, dass ihr Kind zu Hause bleiben soll. Das ist für uns organisatorisch sehr schwer, auf die Schnelle entsprechende Lernpakete zusammen zu stellen.“ Ihr Appell an die Eltern: Sie mögen doch rechtzeitig Bescheid geben, wenn die Kinder Homeschooling machen wollen.