Schnelltest in Höfingen In Catias Zelt sind nicht nur Kunden erwünscht

Die Friseurmeisterin macht aus der Not eine Tugend. Sie bietet nicht nur der eigenen Kundschaft an allen Tagen kostenlose Schnelltests an, sondern will mit ihrem Testzelt noch viel mehr Menschen im Leonberger Teilort erreichen. Und damit Gutes tun: Die Erstattungen, die die Kassenärztliche Vereinigung für die Tests bezahlt, will Catia Schneider dem TSV Höfingen und dessen Förderverein spenden.