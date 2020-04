Leonberg - Was die Versorgung mit Internet betrifft, noch dazu schnellem, stehen der Leonberger Stadtteil Ramtel in weiten Bereichen sowie der Teilort Warmbronn nahezu in Gänze schlecht da. Das könnte sich aber bald ändern. Nicht nur hat die Deutsche Telekom gemeinsam mit der Region Stuttgart einen Zweckverband Breitbandausbau gegründet und unter dessen Dach das Unternehmen Gigabit Region Stuttgart GmbH. Die ersten Projekte dazu laufen auch schon.