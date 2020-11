Schnelles Internet in Leonberg Kostenloser Glasfaseranschluss bis in den Keller

Rund 12 000 Haushalten bietet der Telekommunikationskonzern hier gerade die Möglichkeit an, sich einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis in den Keller verlegen zu lassen. Die Vorvermarktung läuft bis zum 15. Dezember. Jetzt heißt es, sich zu sputen. „Wird die erforderliche Quote von 2100 Vorverträgen erreicht, wird ausgebaut“, sagen Pötzsch und Kikillus und beziehen sich auf die sehr erfolgreiche Aktion in Warmbronn und im Ramtel, wo seinerzeit problemlos die nötige Quote von 1500 Vorverträgen (mehr als 1900 sind zustande gekommen) geknackt wurde und die Arbeiten bereits laufen. „Wir dachten, dass das in Leonberg zum Selbstläufer wird, müssen aber leider feststellen, dass es nicht optimal läuft“, zieht Daniel Pötzsch ernüchtert eine vorläufige Bilanz.