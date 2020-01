Schnelles Internet in Leonberg Breitbandlücken schließen

Wie das Ganze funktionieren und vonstatten gehen soll, darüber informieren die Telekom und die Stadt Leonberg bei vier Bürgerinformationsveranstaltungen in dieser und der nächsten Woche. Los geht es am Dienstag, 21. Januar, von 19 bis 20 Uhr in der August-Lämmle-Schule (Gerlinger Straße 43-47). Ein zweiter Termin dort ist am Mittwoch, 29. Januar. In Warmbronn finden die Infoveranstaltungen am Mittwoch, 22. Januar, und Donnerstag, 30. Januar, jeweils von 19 bis 20 Uhr im Vereinssaal der Spvgg Warmbronn (Büsnauer Straße 87) statt.