Schnelles Internet Glasfaserausbau in Renningen beginnt

Gebaut wird in mehreren Abschnitten

In den kommenden Wochen werden wegen des Ausbaus verschiedene Sperrungen in Renningen notwendig sein, kündigt die Verwaltung an. Los geht es am Montag, 25. Juli, mit punktuellen Aufgrabungen an der Ecke Bahnhofstraße/Goethestraße, in der Goethestraße selbst sowie in der Blumenstraße. Dieser Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis zum 5. August. Auch am Montag beginnen die Arbeiten in der Planstraße, Fronäckerstraße sowie in der Rankbachstraße. Hier ist der Abschluss für 26. August vorgesehen.