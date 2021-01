Die Polizei rät, Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung und dicht am Körper statt in der Hand- oder Einkaufstasche zu tragen. Wer Geld wechseln will, sollte sich wegdrehen und erst dann den Geldbeutel öffnen. Der sollte niemals ausgehändigt werden; zu Fremden auf Abstand gehen und von diesen den auch einfordern; jeglichen Körperkontakt meiden. Niemand sollte sich bedrängen lassen und laut und deutlich um Hilfe von umstehenden Personen verlangen. Misstrauen ist keine Unhöflichkeit, wer etwas nicht will, sollte das ab lehnen.