Schnallenäcker III in Renningen 768 Bewerbungen für 31 Grundstücke

100 Prozent sozialer Mietwohnungsbau

Der Gemeinderat hat am Montag einstimmig beschlossen, die Grundstücke an die ausgewählten Bewerber zu verkaufen. Ermittelt wurden diese infolge eines speziellen Bewerberverfahrens, bei dem es Punkte für bestimmte Voraussetzungen gab. Bei den Mehrfamilienhäusern gab es besonders viele Punkte, je mehr Sozialwohnungen angeboten wurden. Drei der Bewerber, einer davon Wohnbau Haußer aus Leonberg, kündigten an, ausschließlich Sozialwohnungen zu errichten – und holten damit die meisten Punkte. Das Nachsehen hatten dabei allerdings die Bauherrengemeinschaften. Das sind Zusammenschlüsse privater Bauherren, die gemeinsam ein Mehrfamilienhaus errichten. Da diese für gewöhnlich für den Eigenbedarf bauen, fallen die Standards in Sachen Nachhaltigkeit, Bauweise und Wohnkomfort oft deutlich höher aus als bei gewerblichen Bauträgern. Das Mehrgenerationenhaus in Schnallenäcker II ist das Ergebnis einer Bauherrengemeinschaft.